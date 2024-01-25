О том, что аналитики банка-регулятора считают — в текущем году ожидается лишь несущественное возрастание численности вернувшихся беженцев, вернувшихся в Украину, но уже с 2025-го года, вероятна «репатриация» сотен тысяч человек, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы НБУ Сергея Николайчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Національний банк України».

По словам Николайчука, на этот год прогнозируется хоть и незначительное, но все же увеличение численности «обратных» мигрантов, но уже со следующего года, вследствие реализации определенных мер, снижающих текущую степень рисков безопасности, в Украину, как предполагают банкиры, вернется не много, и не мало, а не менее 400 000 человек.

Также, замглавы НБУ добавил — в этому году банк-регулятор ожидает, что объемы валютных поступлений со стороны беженцев в Украину, станут несколько меньше, поскольку «наши мигранты» за рубежом успели адаптироваться, и сменили налоговую резидентность.

Ранее наш новостной портал информировал, как в Офисе Президента Украины призвали страны, принявшие украинцев, «мотивировать» беженцев к быстрому возвращению домой.