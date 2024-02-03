О том, что цены на куриные яйца в супермаркетах заметно опустились, начиная с конца января 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг, проведенный тематическим порталом «Минфин».

В частности, на данный момент цены на яйца в крупных сетевых магазинах, в среднем, составляют от 57,5 гривны до 59,5 гривны/один десяток, или же 106,07 гривны/18-штучную упаковку, а также 176,2 гривны — за предельно большую упаковку в 30-ть штук.

Таким образом, можно сделать вывод — 30-штучный лоток подешевел в течение месяца больше всего: еще в январе, усреднено, эта же пачка стоила не менее 196,15 гривны.

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