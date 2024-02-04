Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление в эфире национального телемарафона первого вице-премьера, министра экономики Украинского государства Юлию Свириденко, Киев рассчитывает получить первые деньги от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро уже в марте 2024 года.

Дословно из заявления высокопоставленного чиновника:

Мы весьма надеемся на то, что первый транш нам удастся получить в марте 2024-го в размере 4,5 миллиарда евро. На протяжении первого года мы прогнозируем получить восемнадцать миллиардов евро прямой бюджетной поддержки.

Помимо прочего Свириденко добавила, что одним средствами от Евросоюза не получиться перекрыть дефицит в бюджете Украины.

Как следствие все мы надеемся на то, что американские партнеры последуют примеру Евросоюза.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в МИД Литвы высказались о том, что ЕС должен увеличить помощь Украине.