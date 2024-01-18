О том, что по мнению главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Евросоюз должен взять на себя обязательство оказывать поддержку Украине не в рамках «столько, сколько нужно», а предоставлять военную помощь до наступления скорейшей победы, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Ukraine House Davos».

По словам Ландсбергиса, странам Евросоюза следует отправлять пакеты военной помощи Украине не просто «столько, сколько понадобится», а учесть все объемы потребностей ВСУ, покрытие которых необходимо для полной победы над государством-террористом, таким образом сформировав своеобразный «сдерживающий «месседж»» для кремлевского тирана Путина.

Кроме того, глава МИД Литвы обоснованно полагает, что военной техники, систем противовоздушной обороны и иных систем вооружений, отправляемых в Украину Евросоюзом, должно быть «в разы больше»:

Украине нужно не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танков, — а несколько тысяч.

Ранее мы информировали о том, какую помощь пообещали Киеву страны-союзники на заседании Совета «Украина-НАТО».