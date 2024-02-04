О том, что у социального ведомства нашей страны нет права на блокировку карт пенсионеров, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства, то есть «заморозка» происходит лишь вследствие исполнения внутренней политики банков, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Минсоцполитики Украины.

В ведомстве подчеркнули — в ситуации, когда пенсионер-переселенец на протяжении полугода не использует свою банковскую карту, на которую приходит пособие, выплаты продолжают начисляться, однако не поступают на расчетный счет в финучреждении.

Таким образом, для возобновления поступлений средств на банковский счет, необходимо лично обратиться в любой филиал Пенсионного фонда, и пройти процесс физической идентификации, либо осуществить данную процедуру в режиме онлайн.

В Минсоцполитики акцентировали:

Мы подчеркиваем — карточки пенсионерам-ВПЛ мы не блокируем. Однако просим их выйти на связь и подтвердить личность, пройдя идентификацию.

Ранее мы писали о том, кого из пожилых украинцев не затронет мартовская индексация пенсий.