О том, что денежное возмещение расходов за жилищно-коммунальные услуги при поселении в своем жилье ВПЛ на безвозмездной основе по-прежнему доступны и в текущем году — зимой эти соцвыплаты украинцам подросли до 900 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя одного из Центров предоставления административных услуг, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, на выплату вышеописанной компенсации могут рассчитывать граждане, бесплатно разместившие у себя ВПЛ, если:

переселенцы — не члены семьи претендента на соцпомощь;

переселенцы выехали с ВОТ или в их регионе ведутся боевые действия.

Кроме того, назначение данного возмещения доступно для граждан:

являющихся владельцами жилья/его представителям;

снимающим жилье в государственной или коммунальной собственности;

являющихся наследниками дома/квартиры.

Следует добавить, что компенсация расходов предоставляется лишь при отсутствии долгов за «коммуналку» (около 700 гривен).

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