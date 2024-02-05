Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения, которое обнародовал журналист:

Все произошло так, как и ожидалось: принимая к вниманию заявления, следующий пакет экономических ограничений Евросоюза против РФ будет состоять исключительно из визовых запретов/замораживания активов порядка 250 человек или организаций. Ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины это будет самый слабый, а также наиболее амбициозный пакет ограничений.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сенат США обнародовал новый законопроект о дополнительном финансировании Украины.