Как информирует «НБН», данная информация была опубликована пресс-службой Белого дома, а также официальным сайтом Сената США.

Так, согласно тексту проекта закона, общая сумма выделяемых денежных средств составляет 118 миллиардов долларов США. На нужды Украины из этой суммы предусмотрены 60 миллиардов долларов. Еще порядка четырнадцати миллиардов пойдут на поддержку Израиля, а на защиту границ США – 20 миллиардов и 23 миллиона.

Согласно предположительным данным, приблизительно двадцать миллиардов долларов из пакета помощи Украине будет направлено на то, чтобы заместить склады в самих Штатах, а порядка четырнадцати миллиардов долларов США пойдут на закупку нового оружия у американских предприятий для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в данном законе предусмотрена также и гуманитарная помощь жителям Сектора Газы, Украины, а также Западного берега реки Иордан в размере десяти миллиардов долларов США.

В своем специальном обращении американский лидер призвал принять новый проект закона. Более того, Байден пообещал подписать его сразу же после принятия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Конгресс США проголосует за выделение 17 миллиардов долларов помощи для Израиля.