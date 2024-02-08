О том, какие правила, касательно предоставления льгот на «коммуналку», действуют в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, льготы на оплату ЖКУ в 2024-м году по-прежнему предоставляются, исходя из среднемесячного суммарного дохода семьи — расчетные суммы на одну особу за предыдущие 6 месяцев не должны превышать размера поступлений, дающих право на так называемую «налоговую социальную льготу», — 4 240 гривен на человека.

Следует отметить, что для определения размера налоговой соцльготы, в ПФУ берут месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, обновленный с 1-го января, после чего умножают эту сумму на коэффициент в 1,4, а затем округляют остаток до ближайших 10 гривен.

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