О том, что теперь 1 килограмм картофеля поступает в розничные сети по отпускной оптовой стоимости в 16-22 гривен, и это на 11 процентов меньше, если провести сравнение с началом третьего месяца зимы, однако в 2,9 раза выше аналогичного периода 2023-го года, а также как это отразилось на ценниках в супермаркетах, пишет «НБН», ссылаясь на данные портала «Минфин».

Усредненные цены на картофель, только в течение минувшего месяца, подросли с 24,17 гривны/килограмм до 25,97 гривны/килограмм, при этом, минимальная стоимость у корнеплода в «Ашане» — 21,8 гривны/килограмм.

Розовая разновидность картофеля, наоборот, подорожала с 29,12 гривны/килограмм до 31,04 гривны/килограмм, а самый дешевый тип этого овоща можно приобрести в «Метро» — за 29,02 гривны/килограмм.

Впрочем, вскоре картофель подешевеет значительнее — аграрии, ранее воздерживающиеся от продаж своей продукции, надеялись позднее заработать на ней больше, но овощ стал активно портиться в хранилищах, потому сдерживать отгрузки больше нет смысла.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Ранее мы писали, как в Украине в феврале изменились цены на «молочку».