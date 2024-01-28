О том, что в ближайшее время физических лиц-предпринимателей (ФЛП), ранее работающих по упрощенной схеме, все же переведут на стандартную систему налогообложения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, прозвучавшее на его YouTube-канале.

По словам Гетманцева, нынешняя система, предусматривающая выплату единого налога, нуждается в кардинальном обновлении, поскольку на самом деле не поддерживает ФЛП, а лишь расширяет круг возможностей для среднего и крупного бизнеса в уклонении от налогообложения. Таким образом, существует смысл в поднятии действующих налоговых лимитов, но только в совокупности с корректировкой системы единого налога.

Глава налогового комитета парламента акцентировал:

Поэтому в декабре 2023-го года Кабмином была утверждена «Национальная стратегия доходов», предусматривающая, что на протяжении 3-х лет с момента окончания военного положения, то есть не сейчас, система единого налога будет трансформирована в одну из действующих в Евросоюзе.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев объяснял, как реальный показатель безработицы в Украине вскоре отразится на благосостоянии населения.