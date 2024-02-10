О том, что в текущем году, фактически все граждане должны заполнить декларации и осуществить доплату налогов, если имели дополнительный источник дохода, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, обнародованное на официальной странице Государственной налоговой службы Украины.

В частности, на основании требований «Налогового кодекса Украины», под обязательное декларирование подпадают:

доходы, с которых, после начисления/выплаты не снимался НДФЛ;

доходы, поступившие от особы, не являющейся налоговым агентом (например, за сдачу в аренду/реализацию собственного движимого/недвижимого имущества или продажу собственноручно произведенного сельхозтовара физлицам);

наследство, полученное от особ, которые не являются членами семьи 1-й и 2-й степени родства или подарки от особ, не являющихся членами семьи 1-й ступени родства;

прибыль от реализации инвестиционных активов;

доходы, зачисленные лицу со стороны иностранных компаний.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал сроки и детали отмены упрощенной системы налогообложения для ФЛП.