О том, что вопреки всему вышеописанному, стоимость продуктов питания во второй месяц зимы выросла, в среднем, на 3,5 процента, если сравнить с идентичным месяцем 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Государственной службы статистики Украины (Госстат).

В частности, цены на продукты и напитки, не содержащие алкоголь, в розничной продаже подросли на 1,1 процента, при этом сильнее всего подорожали «дары полей» — на 16,8 процента, а стоимость фруктов, говядины, «молочки», рыбы и макаронных изделий увеличилась в ценовом коридоре от 4,5 до 0,7 процента. Цены на спиртосодержащие напитки и изделия из табака поднялись на 0,7 процента, что спровоцировано удорожанием сигарет на 1,1 процента.

Впрочем, на 8,4 процента стали дешевле куриные яйца, на 3,6-0,6 процента упали цены на свинину, сахарный песок, продукты переработки зерновых, растительное масло, мясо птицы, сало и рисовую/гречневую крупы.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, как в Украине скорректировали цены на картофель с приходом февраля.