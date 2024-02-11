О том, что в нашей стране, в соответствии с разработанными положениями измененного «Кодекса законов о труде», время отпуска увеличится с 24 до 28 дней, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя», получившего доступ к документу, представленному Министерством экономики Украины.
В частности, помимо отпусков, законом определяются факторы, указывающие на действующие трудовые отношения, и хватит лишь 3-х признаков, чтобы считать особу трудоустроенной. Например:
- нанятая персона в личном порядке исполняет работу;
- выполнение работ контролируется нанимателем;
- конкретный объем работ не указан, но она постоянная;
- особа не нарушает правила внутреннего трудового распорядка;
- сотруднику предоставляются средства производства;
- систематически выплачивается зарплата;
- существует график работ;
- возмещаются расходы, связанные с исполнением работ.
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