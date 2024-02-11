О том, что в нашей стране, в соответствии с разработанными положениями измененного «Кодекса законов о труде», время отпуска увеличится с 24 до 28 дней, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя», получившего доступ к документу, представленному Министерством экономики Украины.

В частности, помимо отпусков, законом определяются факторы, указывающие на действующие трудовые отношения, и хватит лишь 3-х признаков, чтобы считать особу трудоустроенной. Например:

нанятая персона в личном порядке исполняет работу;

выполнение работ контролируется нанимателем;

конкретный объем работ не указан, но она постоянная;

особа не нарушает правила внутреннего трудового распорядка;

сотруднику предоставляются средства производства;

систематически выплачивается зарплата;

существует график работ;

возмещаются расходы, связанные с исполнением работ.

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