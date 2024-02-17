О том, что с приходом весны, на прилавках магазинов нашей страны подрастут цены не только на продукты овощной группы, но и на некоторые «сопутствующие» товары, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозы многочисленных аналитиков, опубликованные изданием «Коротко про».
Как стало известно, менее, чем через 2 недели, понемногу, но стабильно, начнут дорожать:
- рыба и прочие «дары морей и рек»;
- хлеб и подобная выпечка;
- «молочка» и все произведенное из молока;
- все виды кофе;
- какао и кондитерские изделия, его содержащие;
- спиртосодержащие напитки.
Впрочем, стоимость отдельно взятых категорий продуктов останется неизменной, поскольку они производятся на местных агропредприятиях, и это касается:
- растительного масла из семян подсолнечника;
- куриных яиц;
- мяса и птицы;
- круп и бобовых.
Ранее мы писали о том, как в текущем месяце в Украине изменились цены на обычные куриные яйца.