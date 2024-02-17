О том, что с приходом весны, на прилавках магазинов нашей страны подрастут цены не только на продукты овощной группы, но и на некоторые «сопутствующие» товары, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозы многочисленных аналитиков, опубликованные изданием «Коротко про».

Как стало известно, менее, чем через 2 недели, понемногу, но стабильно, начнут дорожать:

рыба и прочие «дары морей и рек»;

хлеб и подобная выпечка;

«молочка» и все произведенное из молока;

все виды кофе;

какао и кондитерские изделия, его содержащие;

спиртосодержащие напитки.

Впрочем, стоимость отдельно взятых категорий продуктов останется неизменной, поскольку они производятся на местных агропредприятиях, и это касается:

растительного масла из семян подсолнечника;

куриных яиц;

мяса и птицы;

круп и бобовых.

Ранее мы писали о том, как в текущем месяце в Украине изменились цены на обычные куриные яйца.