О том, какие специалисты, востребованные на внутреннем рынке труда нашей страны, в состоянии «оперативно» достичь подобной цели, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику торговой площадки DIM.RIA.

Например, технический лидер команды IT-специалистов, получающий доход в 78 900 гривен, будет копить средства в течение четырех лет, пытаясь купить 1-комнатную квартиру в новостройке, но при желании аналогичного приобретения на «вторичке», уйдет уже меньше — около трех лет. С учетом усредненной заработной платы идентичного сотрудника, но работающего во Львове (около 74 000 гривен), он сможет купить квартиру на первичном рынке за четыре года работы, а на «вторичке» (вторичном рынке) — на протяжении двух лет.

Также, в перечне нетехнических профессий, как «топовая» определяется Chief Marketing Officer (СМО), которая «заработает» на квартиру в столице за четыре года.

Следует отметить, что с учетом анализа средних заработных плат по нашей стране, наиболее достойная зафиксирована в Киеве — это 23 600 гривен, а 1-комнатная квартира в этом мегаполисе обойдется, не менее, чем в 3,3 млн гривен (откладывать придется около 12 лет).

Фото — dom.ria.com

Фото — dom.ria.com

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