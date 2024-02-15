О том, что наша страна, похоже, стоит в шаге от глобального бюджетного коллапса — задержки в начислениях зарплат «бюджетников» и различных видов соцпомощи, вызванные масштабным сокращением расходов Госбюджета, могут начаться не позднее, чем через несколько месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экономиста, главы аналитического направления сети «АНТС» Ильи Несходовского, прозвучавшее в Telegram-канале «КИЕВ-24».

По словам Несходовского, сейчас в бюджете Украины сформировалась «дыра», в размере от 15 до 20 млрд долларов, что фактически является половиной всех невоенных активов нашей страны, и как правительство намеревается покрывать данные расходы, — вопрос открытый.

Экономист акцентировал:

Надо понимать, что Украина стоит на пороге серьезного бюджетного кризиса. Мы пока к нему не готовы. Если еще 3-4 месяца не будет поддержки госбюджета, будут задержки заработной платы, сокращение финансирования по всем статьям расходов.

Ранее мы писали о том, что правительство Украины подготовило «план Б» на случай неполучения финподдержки от стран Запада.