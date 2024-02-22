О том, что блокировка применяется только до момента выяснения всех обстоятельств и прохождения пенсионером-получателем физической идентификации, а также чем это вызвано, пишет «НБН», ссылаясь на официальную странице Министерства социальной политики Украины.

В частности, если пожилой украинец, являющийся внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), ставшим на такой учет до 24-го апреля 2022-го года, регулярно не использует свою банковскую карточку на протяжении, как минимум, полугода, то есть по этому «пластику» нет транзакций, пособие престарелой особе не прекращает начисляться, но не отправляется на саму карту.

В Минсоцполитики перечислили ключевые причины вышеописанного решения:

владелец карты мог утратить к ней доступ;

владелец карты мог умереть.

Таким образом, только если заинтересованная сторона выйдет на связь (лично в отделение ПФУ либо посредством видеоконференцсвязи), подтвердив свою личность, все накопленные выплаты смогут перечислить на счет.

Ранее мы писали о том, что в правительстве определились с процентом, на который в марте проиндексируют пенсии украинцев.