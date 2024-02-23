О том, коснется ли подобный перерасчет пенсионных пособий, вызванный увеличением официального прожиточного минимумам, нетрудоспособные слои населения Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ Донетчины.

В частности, как следует из ст. 7-й ЗУ «О Госбюджете Украины на 2024-й год», начиная с 1-го февраля текущего года размер прожиточного минимума (ПМ) для особ, утративших трудоспособность, достиг суммы в 2 361 гривну.

Кроме того, согласно п. 8-му заключительных положений данного документа, процесс перерасчета пенсий и прочих доплат к подобной соцпомощи, который проходит на основе размера ПМ (введенного с 1-го января) для нетрудоспособных граждан, должен осуществляться с 1-го марта текущего года, одновременно с традиционной индексацией пособий по возрасту, и это предусмотрено частью 2-й ст. 42-й ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказывали о двух условиях для отказа в начислении пенсии на карту.