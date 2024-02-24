О том, какая сейчас стоимость у огурцов, томатов и сладкого перца в супермаркетах, информирует «НБН», ссылаясь на тематический портал «Минфин».

Например, огурцы, в среднем, обойдутся в 166,8 гривны/килограмм: за гладкий сорт придется выложить приоритетно больше — 194,83 гривны/килограмм, длинноплодную разновидность — 169 гривен/килограмм, колючую — 172,5 гривны/килограмм, а тепличного выращивания — 129,9 гривны/килограмм.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Фото — скріншот minfin.com.ua

Усредненная стоимость красного вида помидоров установлена на отметке в 100,45 гривны/килограмм: у «Варуса» — 84,9 гривны/килограмм, а у «МегаМаркета» — 123 гривен/килограмм. При этом, розовый сорт можно купить, в среднем, за 121,66 гривны/килограмм: у «Метро» — за 114,31 гривны/килограмм, а у «Ашана» — 129 гривен/килограмм. Помидоры сорта «сливка» сейчас реализуют по цене в 102,45 гривны/килограмм.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Цены на болгарский желтый перец, усреднено, достигли уровня в 214,3 гривны/килограмм: у «Варуса» — 199,9 гривны/килограмм, а у «Метро» — 228,7 гривны/килограмм.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Ранее мы информировали о том, что эксперты называли продукты, стоимость которых в Украине вырастет с марта.