О том, рассматривает ли парламент вопрос касательно увеличения налогов для рядовых обывателей, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение нардепа от «Слуги Народа», являющегося членом налогового комитета ВРУ, Ольги Василевской-Смаглюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Смаглюк, поднятия налогов для населения не предусматривается, поскольку такие изменения противоречат принципиальной позиции президента Украины Владимира Зеленского об отказе в усилении «налогового бремени» не только для бизнес-сферы в период войны.

Избранница от «Слуги народа» акцентировала:

Поэтому мы должны сейчас успокоить население — повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий, потому что президент сказал искать альтернативные пути.

Предполагается, что дефицит госбюджета смогут погасить сверхурочными поступлениями от таможни, фискальных структур или пересмотра сумм акцизных сборов и налогов на использование недр.

Ранее мы писали о том, что в Раде раскрывали некоторые детали введения «персонального налогообложения» всех граждан.