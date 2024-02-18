О том, что данное 18-процентное налогообложение станет возможным, если ГНС (Государственная налоговая служба) получит доступ к мониторингу всех банковских операций граждан, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, прозвучавшее во время встречи с идентичной структурой «Европейской Бизнес Ассоциации».

По словам Гетманцева, подобные изменения предусматривают интеграцию шкалы налогообложения граждан Украины, привязанной к их доходам — категории населения, получающие низкую зарплату, станут платить и меньший сбор с нее: аналогичный механизм частично работал в нашей стране до 2016-го года. В частности, тогда люди, имеющие невысокие доходы, уплачивали в госбюджет 15-процентный НДФЛ, а трудоустроенные, получавшие больше, вносили 20 процентов налога.

Впрочем, сейчас власти обещают уровнять ставку налогообложения, сделав ее одинаковой для всех — в 18 процентов, таким образом ссылаясь на европейский принцип, — «богатые платят больше», что предусматривает полный доступ ГНС к банковским транзакциям украинцев, включая фиксацию переводов/пополнения карточек для учета средств, и, соответственно, автоматизированных «прогрессивных» поборов в пользу государства, но не ранее, чем после завершения войны.

Ранее мы писали о том, какие убытки понесет госбюджет Украины в феврале, если границы не будут разблокированы поляками.