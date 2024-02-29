О том, какие ценники выставили крупные торговые сети на незаменимую свинину, пишет «НБН», ссылаясь на ценовую аналитику профильного интернет-ресурса «Минфина».

Свинина подешевела в нижеуказанном порядке:

грудинка — с 179,62 гривны/килограмм до 164,52 гривны/килограмм (самые низкие цены у «МегаМаркета — 146 гривен/килограмм);

лопаточная часть — с 171,61 гривны/килограмм до 168,28 гривны/килограмм (доступнее у «Варуса» — по гривны/килограмм);

подчеревок — с 182,66 гривны/килограмм до 174,7 гривны/килограмм (меньше всего у «Ашана» — 164,9 гривны/килограмм);

ребра — с 185,19 гривны/килограмм до 182,2 гривны/килограмм (у «МегаМаркета» — по 149 гривен/килограмм);

набор для шашлыка — с 204,58 гривны/килограмм до 210,5 гривны/килограмм (у «Ашана» — 159,9 гривны/килограмм);

шейная часть — с 236,86 гривны/килограмм до 224,7 гривны/килограмм (у «Варуса» — 175,90 гривны/килограмм).

Ранее наш новостной портал информировал о том, что эксперты называли продукты, стоимость которых в Украине вырастет с марта.