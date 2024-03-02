О том, что исполнительным комитетом Черниговского горсовета принято решение о введении нового порядка выплат финпомощи детям-сиротам, лишенным родительской опеки, а также детям погибших защитников/защитниц нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Суспільного».

Как стало известно из информации, предоставленной главой управления департамента образования Василием Билогурой, школьникам, успехи которых оцениваются на 10-12 баллов или имеющим высокий уровень обучения — гарантируется начисление 100-процентного прожиточного минимума (ПМ), утвержденного на 1-е января текущего года для несовершеннолетних, в возрасте от 6-ти до 18-ти лет, — по 3 196 гривен(от 266 до 320 гривен за 1 балл).

При этом, ученикам с менее интенсивной усидчивостью, то есть которым выставляют от 7 до 12 баллов, гарантируют награду в 65 процентов ПМ.

Ранее мы писали о том, сколько денег уходит на содержание одного народного депутата каждый год.