О том, что финансовое обеспечение одного народного депутата обходится украинцам в 1,6 млн гривен/ежегодно, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующее постановление, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, только на транспортные расходы, то есть проезд, народным избранникам выделяют не менее 7 500 гривен каждый месяц. Также, парламентарии могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 19 452 гривны, предназначенную для оплаты услуг помощников-консультантов (233 423 гривен в год). Также, на проживание бюджет выделяет народным депутатам по 237 900 гривен/ежегодно, а еще более 1 млн гривен — на Фонд для оплаты труда вышеуказанных помощников (88 418 гривен/ежемесячно).

Помимо всего вышеописанного, как минимум 8 000 гривен (период — 10 месяцев) зарезервировано на командировки помощников-консультантов в избирательные округа, и еще по 167 гривен/ежемесячно — в качестве оплаты содержания помещений избиркомов.

Фото — rada.gov.ua

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