Как информирует «НБН», видео нанесения ударов из украинской авиации по врагу под Авдеевкой, в частности, было обнародовано 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.Армейская авиация активно поддерживает пехоту ВСУ на фронте.
Не исключением является и Авдеевское направление, где украинские воины, поддерживая пехоту, нанесли мощные удары по месту дислокации врага из боевых вертолетов.
В своей публикации в ТГ-кагале бойцы написали:
Это уникальные кадры! Армейская авиация оказывает поддержку пехоте и наваливает оккупантам на Авдеевском направлении.
Напомним, ранее мы уже писали о том, почему Российская Федерация продолжает жертвовать своими самолетами в Украине.
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