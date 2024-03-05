Как информирует «НБН», видео нанесения ударов из украинской авиации по врагу под Авдеевкой, в частности, было обнародовано 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.Армейская авиация активно поддерживает пехоту ВСУ на фронте.

Не исключением является и Авдеевское направление, где украинские воины, поддерживая пехоту, нанесли мощные удары по месту дислокации врага из боевых вертолетов.

В своей публикации в ТГ-кагале бойцы написали:

Это уникальные кадры! Армейская авиация оказывает поддержку пехоте и наваливает оккупантам на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему Российская Федерация продолжает жертвовать своими самолетами в Украине.