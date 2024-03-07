О том, что сфере розничной торговли некоторым работникам подняли ставку вознаграждения на более, чем 25 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

Например, в течение 2023-го году, компании, работающие в различных секторах указанной сферы, несколько раз повышали заработные платы своим сотрудникам, повышали выплаты сотрудникам, в диапазоне от 5 до 20 процентов, а максимально — до 30 процентов.

В частности, профессии-«рекордсмены» розничной торговли по темпу роста доходов:

охранники получают от 14 220 гривен/ежемесячно (в январе 2023-го года — 11 150 гривен);

кассиры — от 15 690 гривен/ежемесячно (вместо 12 430 гривен);

управляющие магазином — от 27 100 гривен/ежемесячно (вместо 25 942 гривен).

При этом, усредненный размер зарплаты в продуктовой «рознице» по регионам Украины разнится так:

самый низкий у пекарей — от 16 310 гривен/ежемесячно;

самый высокий у товароведов — от 18 470 гривен/ежемесячно.

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