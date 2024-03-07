О том, что курс доллара продолжит варьироваться в течение всего текущего года, и к декабрю может подрасти еще на несколько гривен, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование, предоставленное экономическим экспертом Денисом Безлюдько в эфире YouTube-канала «Ми — Україна».

По словам Безлюдько, правительство запланировало около 41 гривны за 1 доллар к концу 2024-го года, основываясь на худшем сценарии. Однако пессимисты в Кабмине не учли, что, как правило, показатели в последние месяцы года улучшаются, и, уровень среднегодового курса где-то на 1 гривну разнится с прошлогодним.

Эксперт добавил — доллар к завершению года может прибавить в стоимости, достигнув 40 гривен, однако вероятна и обратная тенденция, если банк-регулятор продолжит возвращать валютную выручку в страну.

Ранее мы писали о том, какой прогноз о курсе доллара в 2024-м году сделал один из банкиров.