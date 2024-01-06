О том, что в текущем году на внутреннем валютном рынке нашей страны будут фиксироваться прошлогодние тенденции — курс валюты США не прекратит продвижения в сторону удорожания, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз развития финансовой ситуации, составленный замглавы правления «RwS-bank» Олега Черненького, опубликованный «Минфином».

По словам Черненького, в первые месяцы 2024-го года банкиры надеются на курс доллара в пределах 40 гривен. Кроме того, вопреки некоторой стабильности на рынке, данная валюта все же вскоре может стать на несколько гривен, но к финалу этого года, аномальное поведение завершится.

Замглавы правления «RwS-bank» подчеркнул:

Не думаю, что в этом году, при условии сохранения текущих условий, доллар вырастет больше, чем до 42 гривен.

Ранее мы информировали о том, что в НБУ показывали масштаб курсовых потерь за 2023-й год.