О том, что вышеописанное инспектирование будет запущено с целью выяснения источника средств, благодаря которым функционируют указанные медиаресурсы, включая и определение объемов налогов, выплачиваемых от доходов, полученных от публикации рекламных предложений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, опубликованное изданием «Детектор-Медиа».

Исходя из слов Юрчишина, соответствующий запрос от налоговиков получат такие Telegram-паблики, которые отличаются высокой экономической активностью и размещают большие объемы рекламы. Глава профильного комитета добавил, что государство обязательно увидит — «если и платятся налоги, то это слезы и капли».

По мнению Юрчишина, такая налоговая кампания обоснована, так как касается ведения экономической деятельности в воюющей стране, и все подобные «сборы» обязаны направляться на нужды оборонной сферы Украины.

Глава комитета ВРУ по свободе слова сделал интересное заявление:

Поэтому сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым [создатель Telegram] о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, скорее всего, очень не облагается налогом.

Ранее мы писали о том, что в «Слуге народа» объясняли, ожидать ли украинцам поднятия налогов.