О том, что в апреле пожилые граждане Украины наконец получат индексированные суммы пенсиq, предположительное, выросшие на 8 процентов, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, после корректировки размера ПМ, подрастут и некоторые виды надбавок: ветеранам (лицам с инвалидностью в результате войны, участникам боевых действий, участникам войны) и членам их семей повысят разнообразные доплаты, в диапазоне от 10 до 50 процентов ПМ для нетрудоспособных особ.

Кроме того, увеличится соцпомощь, положенная за особые заслуги перед страной, доплаты жертвам преследований нацистов и минимальные ставки выплат при потере кормильца. Также, подрастет и доплата за сверхнормативный стаж, определяемая как 1 процент от ПМ/за каждый «лишний» год.

Ранее мы писали о том, в каких случаях время ухода за особой с инвалидностью учитывается как трудовой стаж.