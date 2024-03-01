О том, чтобы вышеописанный период был учтен как стаж, необходимо соблюсти лишь несколько условий, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, уход за особой с инвалидностью зачислят в страховой стаж, если гражданин, выполняющий функции «сиделки»:

является полностью трудоспособным, не имеет инвалидности и не достиг возраста выхода на пенсию;

не трудоустроен во время ухода за лицом с инвалидностью;

получает от структурных отделений соцзащиты населения компенсационные выплаты за уход.

Впрочем, есть один нюанс — уход должен был осуществляться не ранее 2004-го года, после вступления надлежащих норм законодательства в силу.

Ранее мы писали о том, что Жолнович рассказывала, на какой срок у госбюджета Украины хватит средств на выплату индексированных пенсий.