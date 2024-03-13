О том, какая тенденция наблюдается в Украине с ценами на мясо и сало, пишет «НБН», ссылаясь на профильный портал «Минфин».

В частности, традиционное мясо в Украине стало намного доступнее, что спровоцировано влиянием сезонного фактора — падением спроса после зимних праздников, и сейчас стоимость свинины выглядит нижеуказанным образом:

один килограмм грудинки подешевел с 169,53 гривны до 158,45 гривны;

один килограмм лопатки — с 168,27 гривны до 163,06 гривны;

один килограмм подчеревка — с 171,71 гривны до 159,7 гривны;

один килограмм ребер — с 183,13 гривны до 182,2 гривны;

один килограмм набора для шашлыка — с 206,52 гривны до 195,58 гривны.

Фото — minfin.com.ua

Кроме того, на протяжении месяца в украинских торговых сетях снизилась стоимость домашнего сала — если в феврале средние цены за один килограмм составляли 257,67 гривны, то сейчас — 229 гривен. При этом, минимальные ценники на «стратегический продукт» зафиксированы у «МегаМаркета» — 179 гривен за один килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, какие продукты подешевели в Украине к началу марта.