О том, как вышеописанный «транспортный кризис» повлияет на потребительскую стоимость продуктов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение первого вице-президента «Торгово-промышленной палаты Украины» Михаила Непрана, прозвучавшее на YouTube-канале «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ».

Исходя из слов Непрана, вопреки войне, экономическая обстановка на территории Украины сохраняется в стабильном состоянии, и граждане пока не сталкиваются с дефицитом каких-либо товаров, однако протесты поляков могут вызвать тенденцию роста стоимости свежих «даров полей и огородов», которые в страну доставляются из ЕС через Румынию (иная логистическая схема обходится компаниям-импортерам значительно дороже).

Помимо указанной продукции, вероятен рост цен, в диапазоне от 5 до 8 процентов, на элитные сорта вин/коньяков/сыров, бакалею, рыбу и морепродукты, так как эти категории товаров в Украине не производятся. Впрочем, как обещает эксперт, овощи, которые выращиваются отечественными фермерами, в частности, из «борщевого набора», расти в цене не станут.

Ранее мы писали о том, что в супермаркетах Украины резко подешевела свинина.