О том, что на соцпомощь из-за потери кормильца могут рассчитывать нетрудоспособные члены семьи умершей особы, ранее финансово содержащей своих родственников, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

К нетрудоспособным членам семьи относятся лица, являющиеся:

мужем (женой), отцом, матерью, при условии получения статуса инвалида или достижения возраста в 65-ть лет;

детьми до 18-ти лет или более, если есть группа инвалидности;

детьми, которые учатся (до окончания процесса обучения, но не дольше 23-х лет);

детьми-сиротами — до 23-х лет;

мужем (женой), одним из родителей или братом/сестрой, дедушкой/бабушкой, вне зависимости от возраста и трудоспособности, если не трудоустроены ухаживают за ребенком кормильца, не достигшим возраста в 8-мь лет.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев, ухаживающих за детьми, может получить несколько лет стажа к пенсии.