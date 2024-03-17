О том, что нуждающиеся категории украинцев в обязательном порядке получат положенные средства, однако с некоторой задержкой, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающее пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале Министерства социальной политики Украины.

Как стало известно фактор, по которому отдельным переселенцам окажут финансовую помощь только к завершению текущего месяца, прост: начисление выплат им проводят не в автоматическом режиме, а основываясь на поданных заявлениях (из 91 400 заявок обработано не более 66 процентов).

В Минсоцполитики подчеркнули — по вышеописанной причине перечисление средств переселенцам, имеющим право на пролонгацию соцвыплат после подачи заявления, состоится 21-го и 28-го марта, то есть почти в конце месяца.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что государство планирует помогать переселенцам в оплате аренды жилья.