О том, что ВПЛ вскоре смогу рассчитывать на получение соцпомощи, предназначенной для оплаты аренды жилья, пишет «НБН», ссылаясь на официальную странице Министерства социальной политики Украины.

Как стало известно, данная программа станет действовать в течение 2-х лет, однако, выплаты для ВПЛ не начислят всем одинаково, а установят суммы в зависимости от региона, то есть «привяжут» к усредненной стоимости арендуемой жилплощади в определенном населенном пункте.

Кроме того, вышеуказанный тип соцподдержки будет зависеть от численности съемщиков, их дохода и общего потенциала в самостоятельной возможности по оплате дома/квартиры. Впрочем, есть нюанс — для самых незащищенных категорий переселенцев субсидия будет в максимальном размере.

Следует отметить, что сейчас проект постановление только проходит согласование в Кабмине, и, в соответствии с прогнозами Минсоцполитики, не ранее июня ВПЛ смогут оформить субсидию на съем дома/квартиры.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции рассказали, кому из ВПЛ можно подать заявку на выплаты в марте.