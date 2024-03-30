О том, что традиционно государством гарантируется начисление 100-процентного средней заработной платы за весь период декретного отпуска, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, в 2024 году официально трудоустроенным женщинам устанавливаются нижеуказанные суммы пособий, как на время отпуска по беременности/родам, так и для ухода за ребенком по достижению ним 3 лет:

максимальный размер — 106 500 гривен/ежемесячно;

минимальный размер — 7 100 гривен/ежемесячно.

Следует отметить, что вышеописанный размер пособия напрямую связан с усредненной заработной платой за 1 год до ухода в отпуск.

При этом, неработающим женщинам гарантируются декретные выплаты, утвержденные на уровне 25 процентов от размера прожиточного минимума для трудоспособных особ — около 3 030 гривен, а отцам, ушедшим «в декрет», средства вообще не начисляются.

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