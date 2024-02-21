О том, что Иран мог отправить в страну-агрессор не менее 400 баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно журналистам издания, часть переданных ракет принадлежат к семейству «баллистики» с малой дальностью полета — это Fateh-110 и Zolfaghar. При этом, следует отметить, что вопреки началу поставок лишь в январе 2024-го года, Иран успел осуществить передачу как минимум четырех партий данных боеприпасов, а к концу февраля произойдет еще одна аналогичная «отгрузка».

Предполагается, что некоторые объемы иранских ракет переправляются в Россию на корабле, следующим через акваторию Каспийского моря, а остальные — транспортной авиацией ВКС РФ.

Иранские высокопоставленные чиновники подчеркнули свою безнаказанность:

Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 7-е февраля армия Путина ударила по Харькову северокорейскими ракетами.