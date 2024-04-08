О том, какой размер финансового поощрения назначается вышеописанному ряду лиц, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты» и «О жертвах нацистских преследований», размещенные на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, обновленные суммы денежного вознаграждения на День Независимости в 2024 году, пересмотренные правительством, выглядят нижеуказанным образом:

особам, имеющим инвалидность 1 группы выплатят 3 100 гривен;

особам, имеющим инвалидность 2 группы — 2 900 гривен;

особам, имеющим инвалидность 3 группы — 2 700 гривен;

особам, располагающим особыми заслугами перед страной — 3 100 гривен;

членам семей погибших/умерших ветеранов УБД — 650 гривен;

УБД, экс-узникам концентрационных лагерей и некоторым прочим категориям — 450 гривен.

Ранее мы писали о том, что Лубинец рассказывал, как освобожденные из плена могут оформить заявку на 100 000 гривен помощи.