О том, что указанная судебная структура, призванная наказать кремлевского тирана Владимира Путина и всю верхушку государства-террориста, с высокой степенью вероятности будет создана до завершения текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз еврокомиссара по делам юстиции Дидье Рейндерса, опубликованный в издании Deutsche Welle.

По словам Рейндерса, на данном этапе предлагаются две ключевые модели спецтрибунала: создание международного суда на основе многостороннего соглашения или же введение упрощенного решения — по двухсторонней договоренности между Украиной и Советом Европы.

Также, еврокомиссар добавил — Евросоюз обновил систему, касающуюся процесса передачи материалов судопроизводства, в частности, если на территории Украины начат уголовный процесс, в том числе и по военным преступлениям, его рассмотрение можно будет перенести в такой спецтрибунал, который, похоже, расположится в Гааге (Нидерланды).

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