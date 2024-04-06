О том, что размер данной надбавки составляет не менее 40 процентов от прожиточного минимума (ПМ) для особ, утративших трудоспособность, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующее постановление Кабмина, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

С приходом 2024 года, сумму ПМ повысили до 2 361 гривны, и одновременно с этим подрос размер вышеописанной надбавки — до 944 гривен. Следует отметить, что доплаты гарантируются тем пенсионерам, кто:

достиг 80-летнего возраста;

проживает одиноко (без членов семьи);

нуждается в постоянной помощи/уходе за состоянием здоровья;

получают лишь возрастную пенсию по возрасту, а не пособие по инвалидности.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ сообщали, при каких условиях в 2024 году многодетным семьям назначаются льготы на «коммуналку».