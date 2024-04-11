О том, что поднятие размера пенсионных пособий за апрель и май будет проведено так называемым «задним числом», не ранее июня, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, суммы пенсионных пособий автоматически пересчитают тем гражданам, кто продолжил официально работать после получения оформления пенсии/ее индексации. Ключевой критерий перерасчета — приобретение не менее 2 лет страхового стажа к 1 марта текущего года.

Кроме того, процедура обновления размера пенсионного пособия будет начата лишь после поступления соответствующих данных касательно уплаты единого взноса за 1 квартал 2024 года в «Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования» (отчеты необходимо направить до 10 мая).

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщали, при каких условиях в 2024 году многодетным семьям назначаются льготы на «коммуналку».