О том, что согласно ЗУ «Об охране детства» многодетным семьям, воспитывающим 3 и более детей, предоставляется определенные виды льгот, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ГУ ПФУ в Донецкой области.

В частности, многодетные семьи могут рассчитывать на 50-процентную скидку:

в оплате пользования жильем (квартплату) в пределах норм 21 «квадрата» каждому члену семьи от общей площади, постоянно проживающему квартире/доме, или же 10,5 «квадрата» на члена семьи дополнительно;

в оплате газоснабжения, электроснабжения/идентичных услуг, а также на стоимость сжиженного «голубого топлива» для бытовых нужд;

на стоимость топлива, включая жидкое, если в доме/квартире отсутствует центральное теплоснабжение.

Однако, обязательным критерием для назначения «коммунальных» льгот является ограничение в среднемесячном совокупном доходе семьи за предыдущие полгода — на каждого члена семьи не может «выпадать» доход более 4 240 гривен.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, за что с трудоустроенных пенсионеров могут «снять» 20% выплат.