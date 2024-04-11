О том, как изменились цены на гречиху и различные виды риса по состоянию на 11 апреля, пишет «НБН», ссылаясь на статистику тематического портала «Минфин».

Усредненная стоимость гречки в середине этой недели удерживается на уровне в 24,82 гривны/килограмм: дешевле всего крупу можно приобрести в «Новусе» и «Ашане» — по 22,39 гривны и 22,9 гривны соответственно; несколько дороже — в «Метро (по 24.9 гривны), и «МегаМаркете» — по 29,1 гривны. Таким образом, если провести сравнение с мартом, стоимость гречихи упала не менее, чем на 3 гривны.

Фото — minfin.com.ua

Аналогичная динамика падения стоимости фиксируется за круглой разновидностью риса, тогда как длинный сорт стал дешевле лишь на 1 гривну. Наиболее выгодное предложение на круглый рис — в «Метро» (47,3 гривны/килограмм). При этом, в «Ашане» за эту же крупу попросят гораздо больше — 78,9 гривны/килограмм. Средняя стоимость длинного риса в апреле достигла 55,37 гривны/килограмм: в «Метро» на кассе попросят 46,9 гривны, в «МегаМаркете» — 54,6 гривны, а в «Ашане» — 64,6 гривны.

Фото — minfin.com.ua

Фото — minfin.com.ua

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