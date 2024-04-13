О том, что на субботу, 13 апреля, стоимость золота достигла нового исторического максимума вследствие возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке и экономического беспокойства относительно намерений Китая, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

В частности, стоимость спотового золота выросла еще на 0,9 процента, до 2395,66 доллара/унция (94 400 гривен). Таким образом, в течение недели цены увеличились почти на 3 процента, а фьючерсные контракты на данный драгметалл в США «подскочили» на 1,8 процента, до 2 414,3 доллара/унция (95 200 гривен).

Исходя из слов старшего аналитика ActivTrades Рикардо Эвангелиста, динамика изменения цен на золото сохранится, поскольку Центральный банк/Федеральная резервная система США нарастили объемы закупок на фоне увеличения спроса на надежные активы и небезосновательных тревог инвесторов касательно обострения геополитических кризисов.

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