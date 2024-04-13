О том, что первый вид стажа касается женщин, находившихся в декретном отпуске до достижения ребенком возраста в 3 года, а второй — периода ухода за родственниками, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирины Ковпашко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».
В первом случае матерям нужно будет предоставлять в ПФУ свидетельства о рождении сына/дочери и справку о декретном отпуске, чтобы данное время зачислялось в их общий страховой стаж, — за исключением ситуации, когда женщины продолжали работать.
Также, в страховой стаж включают период ухода за родственниками, нуждающимися в регулярной посторонней помощи, в частности, инвалидами первой группы, при выполнении нижеуказанных критериев:
- ухаживая за нетрудоспособным, гражданин действительно не работал;
- сам ухаживающий являлся трудоспособной особой — не в пенсионном возрасте и без статуса инвалида;
- особа получала соцпомощь или компенсации по уходу за инвалидом.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, почему некоторым пенсионерам повысят выплаты не в апреле, а только с июня.
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