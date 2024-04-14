О том, что на получение государственной надбавки могут рассчитывать лишь одинокие пенсионеры, достигшие возраста в 80 лет, и одновременно нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию здоровья, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В частности, правом на 40-процентную доплату от ПМ, располагают, при совпадении всех нижеуказанных критериев:

особы в возрасте от 80 лет;

особы, проживающие самостоятельно, без членов семьи;

особы, которым необходима регулярная помощь и уход за состоянием здоровья;

особы, получающие возрастные выплаты.

Для подачи запроса на получение такой помощи, следует предоставить в органы соцзащиты населения:

заявку;

паспорт;

ИНН;

выписку из пенсионного ведомства, что 80-летний гражданин не получает надбавку по уходу;

заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), в которое внесено — заявителю требуется постоянный посторонний уход.

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