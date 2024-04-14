О том, что на получение государственной надбавки могут рассчитывать лишь одинокие пенсионеры, достигшие возраста в 80 лет, и одновременно нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию здоровья, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.
В частности, правом на 40-процентную доплату от ПМ, располагают, при совпадении всех нижеуказанных критериев:
- особы в возрасте от 80 лет;
- особы, проживающие самостоятельно, без членов семьи;
- особы, которым необходима регулярная помощь и уход за состоянием здоровья;
- особы, получающие возрастные выплаты.
Для подачи запроса на получение такой помощи, следует предоставить в органы соцзащиты населения:
- заявку;
- паспорт;
- ИНН;
- выписку из пенсионного ведомства, что 80-летний гражданин не получает надбавку по уходу;
- заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), в которое внесено — заявителю требуется постоянный посторонний уход.
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