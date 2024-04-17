О том, в каких областях Украины граждане получают наиболее высокие пенсии, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, по состоянию на текущий месяц, уровень украинской средней пенсии достиг 5 743,27 гривны, — сейчас такие выплаты государство гарантирует более 10 млн человек.

Следует отметить, что рейтинг самых больших средних пособий выглядит нижеуказанным образом:

в Киевской области пенсионеры получаю по 7 847,68 гривны ежемесячно;

в Ровенской области — по 7 205,37 гривны;

в Донецкой области — по 7 017,36 гривны;

в Луганской области — по 6 524,8 гривны;

в Днепропетровской области — по 6 332,81 гривны;

в Житомирской области — по 6 241,93 гривны;

в Тернопольской и оставшихся 16 областях — менее 4 399,66 гривны.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали о праве граждан на 40-процентную доплату к пенсии.