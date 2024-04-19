О том, что поступление определенного объема денежных средств ожидается от стран-членов Европейского союза, но и это еще не все источники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную секретарем комитета Верховной Рады, отвечающего за вопросы интеграции Украины в ЕС Валентина Наливайченко, и опубликованную в «Новини.LIVE».

По словам Наливайченко, поступление средств в госбюджет Украины предусмотрено в рамках одобренного плана Европейской комиссии по нашей стране: отчисления в пользу Киева станут финансировать за счет финпомощи ЕС, включая привлечение активов из фондов общемировых банков. В частности, в соответствии с данными, которыми располагает нардеп, вышеописанным планом Еврокомиссии утверждены 10 крупнейших инвестиционных проектов в пользу Украины.

Таким образом, у Украины хватит денег на восстановление жилья для переселенцев, выплаты различных видов соцподдержки и зарплат, а также на проведение ремонтных работ на объектах энергетики.

Наливайченко акцентировал:

Такой план для Украины утвержден на несколько лет вперед.

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